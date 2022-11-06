الخليج 365 يكشف جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الأهلي الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن عقد مجلس إدارة النادي اجتماعه الدوري يوم الخميس المقبل بالمقر الرئيسي بالجزيرة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن الاجتماع سيشهد 8 بنود رئيسية حتي الآن طبقًا لجدول الأعمال أولها اعتماد الميزانية والحساب الختامي للجمعية العمومية العادية للنادي.

وأضاف المصدر أن البند الثاني هو اعتماد تقرير المجلس عن الفترة المنتهية والمكلف به طارق قنديل عضو المجلس قبل عرضه علي الجمعية العمومية العادية.

وأكمل المصدر: "البند الثالث في جدول الأعمال يتضمن ملف افتتاح المرحلة الأولي من فرع التجمع الخامس والمحدد لها 25 نوفمبر".

وأردف: "البند الرابع سيكون اعتماد الهيكل الإداري للفرع الجديد، والبند الخامس يتضمن عرض الشكل الأخير لعقود الرعاية والبث الفضائي بعد مراجعتها قانونيًا قبل التوقيع الرسمي عليها ما بين جميع الأطراف".

وأوضح:" البند السادس سيكون تقرير من الإدارة الهندسية والسابع سيكون تقرير آخر من النشاط الرياضي حول بعض العقود واحتياجات المرحلة المقبلة بجانب البند الثامن ما يستجد من أعمال".