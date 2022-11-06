الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ريمس

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك مصطفى محمد أساسيًا في مباراة خسارة نادي نانت أمام مضيفه ريمس (1-0) في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أوغست ديلاون"، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد ظهر أساسيًا في تشكيل نانت، قبل استبداله أمام ريمس في الدقيقة 57.

بعد مرور 17 دقيقة، سدد المصري مصطفى محمد، كرة قوية، في أول محاولة له، بعد مجهود فردي، إذ استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في اللمسة الثانية، بجوار مرمى ريمس.

وأشهر الحكم رودي بوكييه، بطاقة حمراء في وجه نيكولاس باولس، مدافع نانت، إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 54، ليكمل رفاق مصطفى محمد، لقاء ريمس بـ10 لاعبين.

واستبدل مدرب نانت، مصطفى محمد في الدقيقة 57، حيث أقحم بدلًا منه، المهاجم الكاميروني إجناتيوس جانجو.

واستطاع ريمس، تسجيل هدف المباراة الأول عن طريق فولارين بالوجان من ركلة جزاء في الدقيقة 83، احتسبها الحكم بعد عودته إلى شاشات تقنية الفيديو.

وارتفع رصيد ريمس إلى النقطة 16 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد نانت عند 12 نقطة في المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي.