مباشر.. توتنهام 0-2 ليفربول.. ليلة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة توتنهام هوتسبير وليفربول، في لقاء يقام على ملعب "السبيرز" في إطار الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل، في المقابل يتواجد ليفربول في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

تشكيل توتنهام: هوجو لوريس - إيمرسون رويال - إيريك داير - كليمنت لينجليه - بن ديفيز - ريان سيسيجنون - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - بيير-إيميل هويبيرج - إيفان بيريسيتش - هاري كين.

تشكيل ليفربول: أليسون - ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - هيرفي إليوت - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الثالثة كادت تشهد هدفًا لمصلحة ليفربول عن طريق نونيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن هوجو لوريس يتألق ويبعد الكرة بنجاح.

وحاول نونيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أن يسجل في شباك توتنهام بعد كرة طولية رائعة من أرنولد تمر تسديدة الأوروجوياني بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

محاولة خطيرة بعد عرضية من هاري كين تصل عند الكرواتي بريسيتش ليحولها رأسية ترتطم في القائم بالدقيقة 15 خلال أحداث المباراة.

وفي الدقيقة 40، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدفًا لمصلحة ليفربول بعد خطأ فادح من إيريك داير ليصبح "الريدز" (2-0).

وحاول إليوت أن يسجل هدفًا لليفربول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يحولها لوريس إلى ضربة ركنية في الدقيقة 44.

خمس دقائق نارية في الشوط الثاني بتسديدة من بيريسيتش ترتطم في القائم بعد عرضية رائعة من سيسيجنون في الدقيقة 49 من زمن أحداث المباراة.

ومثل كرة الهدف الأول كاد صلاح يسجل في الدقيقة 54 بعد تمريرة من نونيز في منطقة الجزاء تصل هذه المرة ضعيفة عند لوريس.

فرصة خطيرة عن طريق نونيز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 يتصدى لها لوريس وينقذ فريقه من هدف ثالث.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..