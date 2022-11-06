صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل قمة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ15 في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 16 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز أمام توتنهام.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هيرفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، داروين نونيز.

كما أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام، عن تشكيل فريقه لمواجهة الريدز في بريميرليج.

ويغيب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن تشكيل توتنهام، بسبب الإصابة.

ويتكون تشكيل توتنهام من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، إيريك داير، كليمنت لينجليه، بن ديفيز.

خط الوسط: ريان سيسيجنون، إيف بيسوما، رودريجو بنتانكور، بيير-إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش، هاري كين.