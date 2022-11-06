موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل الرسمي

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف توتنهام هوتيببر، نظيره ليفربول، في السادسة والنصف، مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة ال ١٥ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات سيئة بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

ويحتل ليفربول المركز الثامي عشر ب ١٦ نقطة، فيما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد ٢٦ نقطة.

تشكيل ليفربول

يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترنت ألكساندر آرنولد

تياجو - فابينيو - إليوت

داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل توتنهام

يدخل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب "سبيرز" المباراة بالتشكيل التالي:

هوجو لوريس

إريك داير - كليمون لونجليه - بن ديفيز

ريان سيسيجنون - إيمرسون -بيير إيميل هويبييرج - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - إيفان بيريشيتش

هاري كين

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.