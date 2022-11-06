شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يفوز على المصرى بهدفين نظيفين فى أولى وديات معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بنادي القناة على المصري بهدفين دون مقابل فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الأحد بالقاهرة، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من إبراهيم محجوب حكمًا للساحة ومعه كل من محمد شفيق وعماد الشامي كمساعدين.

أحرز حسام باولو هدف المباراة الأول فى الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وأضاف زميله مواندا الهدف الثاني فى الدقيقة الرابعة والعشرين من الشوط ذاته، والذى شهد إهدار أحمد الشيخ ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة والثلاثين.

تشكيل المصري فى المباراة ضم كلاً من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، اسلام المزين ، محمد دبش ، عمرو سعداوي لخط الظهر، اسلام عطية، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة عمرو مرعي.

فيما دفع إيهاب جلال فى الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني بفرانك ايتوجا بديلًا لعبد الرحيم دغموم.