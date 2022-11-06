شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مطولة مع "روقا" وتعليمات خاصة لـ"نيمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة شرح مجموعة من المهام والأدوار الخاصة باللاعب من أجل تنفيذها في التدريبات، وحرص "فيريرا" على توجيه بعض النصائح للاعب بخصوص عملية استخلاص الكرة.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لسيد عبد الله "نيمار"، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، بشأن بعض المواقف الفنية الخاصة التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، وطالبه بالتركيز على التصرف الأمثل في بعض المواجهات الفردية أمام المنافسين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.