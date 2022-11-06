شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تركيز من اللاعبين وفقرات فنية متنوعة من كولر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين فى فقرات فنية متنوعة، من بينها تدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

شوبير

مخلوف

مغربي

رأفت خليل

هاني

تاو

ديانج

كولر

احمد اشرف

السولية

يانكون

ديانج



الاهلي

حسام

كريم فؤاد

كريم

ياسر

فخري

اشرف

شادي

سعد

مغربي

ياسر

كولر مع لطفي

مصطفى سعد



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي



مران الاهلي