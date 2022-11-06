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مران الأهلي.. تركيز من اللاعبين وفقرات فنية متنوعة من كولر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق. 

وقاد مارسيل كولر اللاعبين فى فقرات فنية متنوعة، من بينها تدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين. 

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى. 

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

مران الاهلي (1)

شوبير 

 

مران الاهلي (2)

مخلوف

 

مران الاهلي (3)

مغربي

 

مران الاهلي (4)

رأفت خليل

 

مران الاهلي (5)

هاني

 

مران الاهلي (6)

تاو

 

مران الاهلي (7)

ديانج

 

مران الاهلي (8)

كولر

 

مران الاهلي (9)

احمد اشرف

 

مران الاهلي (10)

السولية

 

مران الاهلي (11)

يانكون

 

مران الاهلي (12)

ديانج

 

مران الاهلي (13)
 الاهلي 

 

مران الاهلي (14)

حسام

 

مران الاهلي (15)

كريم فؤاد

 

مران الاهلي (16)

كريم

 

مران الاهلي (17)

ياسر

 

مران الاهلي (18)

فخري

 

مران الاهلي (19)

اشرف

 

مران الاهلي (20)

شادي

 

مران الاهلي (21)

سعد

 

مران الاهلي (22)

مغربي

 

مران الاهلي (23)

ياسر

 

مران الاهلي (24)

كولر مع لطفي

 

مران الاهلي (25)

مصطفى سعد

 

مران الاهلي (26)
مران الاهلي

 

مران الاهلي (27)
مران الاهلي

 

مران الاهلي (28)
مران الاهلي 

 

مران الاهلي (29)
مران الاهلي 
مران الاهلي (30)
مران الاهلي 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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