شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام ديانج فى تدريبات الأهلي الجماعية بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل بعد عودة الفريق الأحمر من الراحة يوم 14 نوفمبر الجاري، حيث يتدرب الفريق الأحمر حتى الثلاثاء المقبل قبل الحصول على راحة 5 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية مجددا.

وشارك أليو ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج فى المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية. وأشار طبيب الفريق إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.