شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك قبل المران.. وفقرة خاصة لدقة التمرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حديث سريع بين المدير الفني واللاعبين حول فقرات المران، وبعض الأفكار الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال التدريب.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى 4 مجموعات، وركز الجهاز على دقة التمرير في مساحات مختلفة من الملعب، مع العمل على التحرك بدون كرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.