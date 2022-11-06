بعد تصريحات مرتضى منصور.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك بالبنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إيقاف النشاط الرياضي في نادي الزمالك، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نقلها موقع قناة "صدى البلد": "الزمالك تعاقد مع تو هولواي لتدعيم فريق السلة وأندريس يينا لاعب الطائرة".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "الزمالك دفع في الثنائي ما يقرب من 500 ألف دولار، ولكن هناك مستحقات لدى اتحاد السلة والطائرة في الصفقة يجب دفعها".

وتابع: "الزمالك يجب أن يدفع 14% ضريبة قيمة مضافة، و2% رسوم تنمية وذلك بعد ضم الثنائي، ولكن رئيس الزمالك يرفض دفع هذه الأموال، ولذلك هناك رفض لقيد صفقاته الجديدة".

واختتم أحمد شوبير: "رئيس الزمالك خرج للحديث عن إيقاف حسابات الزمالك في البنوك وذلك غير صحيح، حيث تم الحجز على حساب واحد فقط والزمالك لديه 10 حسابات في البنوك، كما أن الحساب الذي تم الحجز عليه هو الذي به مقابل مادي أقل وعلى الجميع احترام النظام الخاص بالاتحادات ودفع الرسوم الخاصة به".

وفي وقت سابق، هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، بتجميد النشاط الرياضي في نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية أزمة مع اتحادات الطائرة والسلة في مصر.

وكان الإتحاد المصري لكرة السلة قد طالب الزمالك بسداد رسوم تسجيل اللاعب "تو هولواي" بالدولار، وأيضاً طلب اتحاد الطائرة، تسجيل اللاعب "أندريس ڤيينا" لاعب الطائرة بالدولار.. هذا الأمر تحدث عنه مرتضى منصور بأنه أمر صعب بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وتابع مرتضى منصور: اتحاد السلة عاوز مبلغ 83 ألف دولار، علشان أسجل المحترف "تو هولواي" واتحاد الطائرة عاوز أكثر من 400 ألف دولار علشان أسجل الإسباني"أندريس ڤيينا" ودا طبعاً تهريج.

وواصل : أجيب منين والحساب محجوز عليه، انا هسجل اللاعيبة ولو دا محصلش هوقف النشاط الرياضي في الزمالك.

واختتم تصريحاته في هذه النقطة قائلاً : الناس دي بتحاربنى وبتحارب الزمالك، وقبل كدا مضوا على قرارات عزلي .

ومنذ أقل من أسبوع كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك حول استقالة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة القلعة البيضاء.

وقال ميدو خلال برنامج الريمونتادا الذي يقدمه على فضائية المحور، إن المستشار مرتضى منصور انفعل خلال جلسته مع وزير الشباب والرياضة وتقدم باستقالته بسبب عدم رفع الحجز على أموال خزينة نادي الزمالك.

وأضاف ميدو: تم رفض الاستقالة وعدم التطرق إلى الفكرة على الرغم من تصميم المستشار مرتضى منصور على ذلك حتى تعود أموال خزينة الزمالك لمكانها.