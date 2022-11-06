منتخب الشباب يخوض وديتين فى معسكر نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - استقر منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على خوض وديتين فى المعسكر المقرر لانطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويسعى محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر خلال شهر فبراير المقبل.

من ناحيته تحدث محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن أفضلية مصر في التتويج ببطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر في فبراير المقبل، موضحا أن اللاعبين يشعرون بالمسئولية تجاه الجماهير ويعدون بالفوز باللقب القاري.

وقال محمود جابر، "تنظيم البطولة في مصر حافز للاعبين، في نفس الوقت نحن مطالبون بالفوز بيها، مصر بكل منتخباتها حينما تشارك في أي بطولة يكون الهدف الفوز بها، هذه هي مصر بتاريخها الكروي الكبير، ليس الهدف من البطولة الوصول لكاس العالم فقط، نؤمن بأنفسنا وعلى الجميع أن يؤمن بنا، هدفنا البطولة بكل تأكيد".