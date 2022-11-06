شكرا لقرائتكم خبر عن محطات حافلة للفتى الذهبى أحمد الأحمر بعد اعتزال اللعب الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك جهاز المنتخب بشكل رسمى اعتزاله اللعب دوليا خلال الفترة المقبلة.

وكتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.