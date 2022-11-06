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محطات حافلة للفتى الذهبى أحمد الأحمر بعد اعتزال اللعب الدولى

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القاهرة - سامية سيد - أبلغ أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك جهاز المنتخب بشكل رسمى اعتزاله اللعب دوليا خلال الفترة المقبلة. 

 

وكتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

 

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أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

 

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ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

 

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كما شارك نجم القلعة البيضاء فى 4 دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دى جانيرو 2016 محققا المركز التاسع وأخيرا أولمبياد طوكيو، وشارك أيضا فى سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه فى نسخة 2017 فى فرنسا.

 

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد، وهو نادى الزمالك، بتحقيقه 13  بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

 

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ويمتلك أحمد الأحمر فى مسيرته العديد من الأرقام كالتالى:

 

 التتويج بـ4 بطولات أمم أفريقيا مع المنتخب أعوام 2004.. 2008.. 2016.. 2020 .

 

حصد 3 بطولات ألعاب أفريقية مع المنتخب المصري و 2 ألعاب عرب 2007 ..2011 . 

 

ولقب دوره العاب البحر المتوسط 2013 .

 

الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم برصيد 277 هدفا.

 

الهداف التاريخي للفراعنة  في الأولمبياد برصيد 105 أهداف. 

 

الهداف التاريخي للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا برصيد283 هدفا.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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