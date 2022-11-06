شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، حقيقة اهتمام النادى الأهلي بضم عمر فايد لاعب الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "عمر فايد من اللاعبين المميزين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، ولم نتلق عروضاً لضمه من الأهلي، ولا نخطط لبيع اللاعب فى الوقت الحالي، هدفنا الصبر على اللاعب حتى يقدم مستوى أفضل، خاصة أنه سيشارك مع المنتخب في دورة أفريقية وهذا سيزيد من خبراته بشكل كبير".

ويدرس الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خوض بعض التجارب الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز الفريق استعداداً لعودة مباريات الدوري العام، وكذلك مواجهة الأهلي فى الدور ربع النهائي بكأس مصر.

واستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته أمس، السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام، عقب التعادل السلبى فى اللقاء الأخير مع فاركو، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستهل فريق المقاولون العرب مشواره فى الدوري بالتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام فيوتشر، ليتعادل أيضا فى الجولة الثالثة مع فاركو بدون أهداف.

ويواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي في المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء.