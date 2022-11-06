7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الأحد الموافق 6/ 11/ 2022، العديد من الأحداث المهمة وفى مقدمتها، أليو ديانج يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى بشكل تدريجى، وتطور فى مراحل تأهيل دونجا استعدادًا للظهور الأول مع الزمالك.

تطور فى مراحل تأهيل دونجا استعدادًا للظهور الأول مع الزمالك

يسابق نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل الانتهاء من مرحلة التأهيل التى يخضع لها حاليًا لتسجيل الظهور الأول مع فريقه الجديد بعدما نجحت إدارة القلعة البيضاء فى ضم اللاعب من صفوف بيراميدز، لتدعيم منطقة وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد وانتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودى.

جهاز الزمالك يحتوى محمد صبحى بعد استبعاده من قائمة المنتخب

يسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لاحتواء حزن محمد صبحى حارس مرمى الفريق بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه فى الفترة من 7 إلى 18، ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا.

شارك المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، فى جزء من التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج فى المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية. أليو ديانج يشارك فى التدريبات الجماعية للأهلى بشكل تدريجى

أيمن الرمادى مديرًا فنيًا لنادى أسوان.. رسميًا

أعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا التعاقد مع أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

الاتحاد السكندرى: سننهى أزمة حسام عاشور بعد عودة مصيلحى من العمرة

كشف محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندري، أن ناديه بصدد إنهاء أزمة حسام عاشور لاعب الفريق عقب عودة محمد مصيلحى رئيس النادى من السعودية بعد أداء مناسك العمرة.

شاهد ملعب المقاولون العرب بعد المرحلة الأولى من الإصلاحات

شهدت أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان، الملعب الرسمى لفريق المقاولون العرب، تحسنّا ملحوظاً بعدما قطعت إدارة المقاولون شوطاً كبيراً فى عملية الإصلاحات التى بدأت قبل توقف الدوري العام.

كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الوطنى لمواجهة بلجيكا