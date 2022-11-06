شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي مع كولر × 6 مباريات رسمية.. سجل 12 هدفاً واهتزت شباكه مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي أرقاما جيدة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى تولى المسئولية خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز، وخاض الأهلي تحت قيادة كولر 6 مباريات رسمية، حتى الآن، بواقع مباراتين فى دوري أبطال أفريقيا، فاز خلالهما على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف بملعب الأخير خلال لقاء الذهاب لدور الـ32 للبطولة الأفريقية قبل أن يفوز فى لقاء العودة بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

وفى الدورى، قاد كولر الأهلي فى 3 مباريات فاز بها جميعاً، حيث تغلّب على الإسماعيلي وأسوان بهدف نظيف فى أول جولتين، قبل أن يكتسح الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

وفى السوبر المحلى، فاز الأهلي تحت قيادة كولر على الزمالك يوم 28 أكتوبر الماضى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت بالإمارات وتوج الأهلى بلقب السوبر.

وبذلك يكون الأهلي قد سجل 12 هدفاً فى 6 مباريات رسمية تحت قيادة كولر الذى تولى مسئولية تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وقدم دفاع الأهلي عروضاً جيدة تحت قيادة مدربه السويسرى، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباكه نظيفة خلال 5 مباريات واستقبل هدفاً وحيداً فى مواجهة الداخلية.