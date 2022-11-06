شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يدرس خوض عدة وديات استعداداً للأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خوض بعض التجارب الودية خلال فترة التوقف الحالية، لتجهيز الفريق استعداداً لعودة مباريات الدوري العام، وكذلك مواجهة الأهلي فى الدور ربع النهائي بكأس مصر.

واستأنف فريق المقاولون العرب تدريباته أمس، السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام، عقب التعادل السلبى فى اللقاء الأخير مع فاركو، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

واستهل فريق المقاولون العرب مشواره فى الدوري بالتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام فيوتشر، ليتعادل أيضا فى الجولة الثالثة مع فاركو بدون أهداف.

ويواصل مسئولو نادي المقاولون العرب والمسئولون عن استاد عثمان أحمد عثمان عملية الإصلاحات على الملعب الرئيسي في المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء.

وبدأ نادي المقاولون العرب عملية إصلاح لأرضية ملعب استاد عثمان أحمد عثمان على مرحلتين، وتصل نسبة الإصلاح بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى 60 أو 70 % على أن تستكمل العملية خلال فترة توقف الدوري المقبلة لمدة 15 يوما ليصبح الملعب جاهزا بعدها بنسبة 100%.