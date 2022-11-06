شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر المنتخب الوطنى لمواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر والذى ينطلق فى الفترة من 7 إلى 18، ويتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره البلجيكى فى مباراة ودية يوم 18 نوفمبر الجاري بدولة الكويت، فى آخر مواجهة لبلجيكا قبل المشاركة فى كأس العالم 2022 المقامة فى قطر، وتقام الودية على ملعب "جابر الأحمد" فى الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: متى ينطلق المعسكر؟

ج:ينطلق المعسكر غدا الاثنين استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، فى ضوء تحضيرات المنتخب لمباراتي مالاوي المقر لها مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

س: وما هى خطة فيتوريا فى هذا المعسكر؟

ج: قرر فيتوريا تقسيم المعسكر على مرحلتين أو فترتين.

س: ما هى خارطة الطريق للفترة الأولى من المعسكر ومتى تبدأ؟

ج: معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة، وتكون للاعبين المحليين، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة فى دوريات أنديتهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

س: ومتى تبدأ الفترة الثانية؟

ج: الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف 13 حتى 18 نوفمبر الجاري، وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.

س: هل تحدد موعد السفر للكويت؟

ج: نعم بالفعل يسافر المنتخب للكويت يوم 13 نوفمبر الجاري.

س: وما هى القائمة المحلية للمنتخب؟

ج: شهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور.

و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدي ، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية ، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (اسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).