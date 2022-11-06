شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يرفض الراحة ويواصل التدريب فى صالة الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، رافضاً الراحة، ونشر فتحي صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أثناءأدائه التدريبات.



حمدي فتحي

وحدد الجهاز الفني للأهلي الراحة التى يحصل عليها الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية وهي 5 أيام، تبدأ من 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذى يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية الجمعة، ثم استأنف تدريباته الجماعية أمس، السبت، ويتدرب حتى غدٍ، والذى سيشهد خوض مباراة ودية ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ثم يلعب المارد الأحمر مع طلائع الجيش 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.