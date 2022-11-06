شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يُحيي الذكرى الـ14 لوفاة السيد متولى رئيس النادى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مجلس إدارة النادي المصري ظهر غد، الاثنين، فى مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لوفاة السيد متولي عبد الرحمن رئيس مجلس ادارة النادي الأسبق.

وسيقوم وفد من مجلس إدارة النادي، يتقدمه رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس مجلس الإدارة، بوضع أكاليل الزهور على قبر فقيد النادي المصرى الراحل وتقديم تعازي مجلس الإدارة إلى أسرة الراحل العظيم وعلى رأسها نجله أحمد متولي عضو مجلس ادارة النادي المصري الأسبق.

من جهته أكد رجب عبد القادر أن مشاركة مجلس ادارة النادي المصري في مراسم احياء ذكرى السيد متولي هو أقل ما يمكن أن يقدمه مجلس الإدارة للراحل الذي أعطى الكثير والكثير للنادي المصري ، مضيفًا أن كامل أبو علي يؤكد دومًا على ضرورة إظهار أسمى معاني الوفاء لرموز النادي على مدار تاريخه ولكل من أسهم في رفعة شأن القلعة الخضراء ، وهو ما قدمه الراحل العظيم السيد متولي طوال مسيرة عطائه للنادي المصري والتي استمرت لما يزيد عن ثلاثين عامًا.