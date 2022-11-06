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الأهلي والاتحاد السكندرى يتقاسمان لقب أقوى خط هجوم فى الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تقاسم النادي الأهلي ونادى الاتحاد السكندري لقب أقوى خط هجوم بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما أحرز كل فريق 6 أهداف حتى الآن، كما حقق الفريقان أيضاً العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات فى أول 3 مباريات.

وتتوقف مباريات الدوري العام خلال الفترة الحالية لخوض المنتخب الوطني معسكراً خلال نوفمبر الجارى، يخوض خلاله مباراة ودية أمام نظيره البلجيكي.

وجاء ترتيب قائمة أقوى فرق الدوري هجومياً كالتالي: ـ الأهلي: 6 أهداف

ـ الاتحاد السكندري: 6 أهداف

ـ الزمالك: 5 أهداف

ـ البنك الأهلي: 5 أهداف

ـ غزل المحلة: 4 أهداف

ـ سيراميكا: 4 أهداف

ـ طلائع الجيش: 3 أهداف

ـ إنبي: 3 أهداف

ـ فيوتشر: هدفين

ـ فاركو: هدفين

ـ المصري: هدفين

ـ المقاولون العرب: هدف

ـ بيراميدز: هدف

ـ سموحة: هدف

ـ الإسماعيلي: هدف

ـ الداخلية: هدف

ـ حرس الحدود: بدون أهداف

ـ أسوان: بدون أهداف

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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