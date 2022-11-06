شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد السكندرى يتقاسمان لقب أقوى خط هجوم فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقاسم النادي الأهلي ونادى الاتحاد السكندري لقب أقوى خط هجوم بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما أحرز كل فريق 6 أهداف حتى الآن، كما حقق الفريقان أيضاً العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات فى أول 3 مباريات.
وتتوقف مباريات الدوري العام خلال الفترة الحالية لخوض المنتخب الوطني معسكراً خلال نوفمبر الجارى، يخوض خلاله مباراة ودية أمام نظيره البلجيكي.وجاء ترتيب قائمة أقوى فرق الدوري هجومياً كالتالي: ـ الأهلي: 6 أهداف
ـ الاتحاد السكندري: 6 أهداف
ـ الزمالك: 5 أهداف
ـ البنك الأهلي: 5 أهداف
ـ غزل المحلة: 4 أهداف
ـ سيراميكا: 4 أهداف
ـ طلائع الجيش: 3 أهداف
ـ إنبي: 3 أهداف
ـ فيوتشر: هدفين
ـ فاركو: هدفين
ـ المصري: هدفين
ـ المقاولون العرب: هدف
ـ بيراميدز: هدف
ـ سموحة: هدف
ـ الإسماعيلي: هدف
ـ الداخلية: هدف
ـ حرس الحدود: بدون أهداف
ـ أسوان: بدون أهداف