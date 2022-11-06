الأهلي والاتحاد السكندرى يتقاسمان لقب أقوى خط هجوم فى الدوري الممتاز

القاهرة - سامية سيد - تقاسم النادي الأهلي ونادى الاتحاد السكندري لقب أقوى خط هجوم بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما أحرز كل فريق 6 أهداف حتى الآن، كما حقق الفريقان أيضاً العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات فى أول 3 مباريات.

وتتوقف مباريات الدوري العام خلال الفترة الحالية لخوض المنتخب الوطني معسكراً خلال نوفمبر الجارى، يخوض خلاله مباراة ودية أمام نظيره البلجيكي.

وجاء ترتيب قائمة أقوى فرق الدوري هجومياً كالتالي: ـ الأهلي: 6 أهداف