شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئين تجرى مسحة pcr قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة منتخب الناشئين مواليد 2006 مسحة كورونا بمقر الإقامة فى الجزائر استعدادا لمواجهة ليبيا فى الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تقام بالجزائر. وحقق منتخب مصر الفوز على الجزائر وديا بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصرى مشواره فى التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.