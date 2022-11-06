شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يغادر إلى سويسرا للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة "رجال" القاهرة متوجهة إلى سويسرا، للدخول فى معسكر مغلق من أجل انطلاق بطولة كأس العالم التى ستقام فى الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب الرجال 6 لاعبين وهم:” أحمد السيد ومحمد السيد ومحمود السيد وأحمد السكري ومحمد ياسين ومحمود محسن” ، بقيادة فنيا الكابتن السيد سامي".

فيما يشارك منتخب مصر لسلاح الشيش رجال فى أولى بطولات كأس العالم لموسم 2022-2023، والتى تستضيفها مدنية بون بألمانيا فى الفترة من 11 حتى 13 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصرى كلاً من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام ومحمد حسن وعبدالرحمن حافور ويحيي ماضي وصالح صالح وسهيل نوار وعبدالرحمن طلبه.