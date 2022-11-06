شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إيفواري لمباراة فيوتشر وأول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن هوية طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام أول أغسطس الأنجولي فى إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال السقا فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الاتحاد الأفريقي أخطر فيوتشر بتعيين طاقك إيفواري لقيادة اللقاء تحكيمياً، على أن يكون طاقم المراقبين من رواندا، مضيفاً أن المراقبين وصولوا بالفعل إلى القاهرة.

من جهته عقد على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق التدريبات، حذرهم خلالها من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب أمام أول أغسطس الأنجولي، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي بأنجولا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشدد على ماهر على أهمية اللعب على الفوز فى مباراة العودة، خاصة أن كرة القدم تقبل كل الاحتمالات.

كان فريق فيوتشر قد تقدم خلال الشوط الأول، وحافظ على تقدمه على مضيفه الأنجولي حتى الدقائق الأخيرة التي أحرز خلالها الفريق الأنجولي هدف التعادل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على استاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا في القاهرة لحسم التأهل.

وعاد فريق فيوتشر أمس السبت، إلى التدريبات استعداداً لمباراة العودة أمام أول أغسطس، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل، و كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.