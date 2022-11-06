شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاوض مصطفى عبده لقيادة الفريق خلفا لربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي أسوان فى مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع مصطفى عبده المدير الفني السابق للمحلة، لتولى قيادة الفريق خلفا لربيع ياسين الذى رحل بسبب سوء النتائج فى أول ثلاث جولات.

حدد مسئولو نادى أسوان 200 ألف جنيه راتباً شهرياً للمدير الفني الجديد للفريق الجنوبى، واشترط النادى ألا يزيد الراتب عن هذا الحد، نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها الفريق.

وقال مصدر فى مجلس إدارة نادى أسوان، إن النادي لن يقدر على سداد راتب للمدرب الجديد أكثر من 200 ألف جنيه شهريًا، موضحا أن هذا سبب تعثر التعاقد مع مدرب جديد خلفا لربيع ياسين حتى الآن.

وتلقى النادى ترشيحات لعدة أسماء تدريبية منهم حمزة الجمل، ومحمد يوسف، وحمادة صدقي، والبرتغالي جواو موتا مدرب الهلال السوداني السابق، وعبد الحميد بسيوني .

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.