شكرا لقرائتكم خبر عن لعب لتماسيح النيل.. من هو أيمن الرمادى المدير الفنى الجديد لأسوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى أسوان بشكل رسمي تعيين أيمن الرمادى مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين. ويعد أيمن الرمادي، أحد أبرز المدربين المصريين فى الدورى الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاما على مستوى الدوري الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

وتوج الرمادى بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.

وبدأ الرمادى رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999، حقق خلالها العديد من الإنجازات، واستطاع أن يصعد بفرق لـ7 مرات إلى دوري الأضواء، ليصبح أشهر مدرب مصري في الملاعب الإماراتية، حيث تأهل بفريق دبي 3 مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان الذي استمر في تدريبه 5 مواسم متتالية.





* لعب لأندية الفيوم ودمياط وأسوان، والقناة والمقاولون العرب * اعتزل كرة القدم عام 1991 إثر إصابته فى الرباط الصليبي * عمل ما يقرب من 15 عاما في الإمارات وتنقل بين العديد من الأندية أبرزها الشارقة واتحاد كلباء وعجمان * تأهل بفريق دبي 3 مرات إلى دوري المحترفين الإماراتي، وكذلك والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان *استمر فى تدريب عجمان 5 مواسم متتالية وقدم مستويات مميزة مع الفريق. * وصل بفريق دبي إلى دور الـ8 في كأس الإمارات لأول مرة في تاريخ النادي. * تولى مهمة تدريب الظفرة الإماراتي عام 2008 وجمع 25 نقطة من 15 مباراة وضمن بقاء الفريق بالدوري.

وإليكم أبرز المعلومات عن الرمادى: