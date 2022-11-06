شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام القسم الثانى.. 12 فريقا بلا أى انتصار بعد 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مسابقة القسم الثانى حتى 11 نوفمبر الجارى، بعد مرور 4 جولات من انطلاق المسابقة، والتى أسفرت عن العديد من الأرقام فى الثلاث مجموعات.





فرق بلا فوزوشهدت الـ4 جولات الماضية، فشل 12 فريقا فى تحقيق أى انتصار خلال القسم الثانى حتى الآن، ونستعرضها فى التقرير التالى.. مجموعة الصعيدتضم مجموعة الصعيد 5 أندية لم تعرف الفوز حتى الآن بعد مرور 4 جولات، وهى كل من الفيوم "الثانى عشر" والمنيا "الثالث عشر"، وتليفونات بنى سويف "الرابع عشر" والمدينة المنورة "الخامس عشر" والألومنيوم "السادس عشر". مجموعة القاهرةوفى مجموعة القاهرة، لم يعرف 3 أندية الفوز حتى الآن وهى بتروجت "الثانى عشر"، وكهرباء الإسماعيلية "الخامس عشر"، ومستقبل وطن "السادس عشر". مجموعة بحرىوهناك 4 أندية فى مجموعة بحرى والإسكندرية لم تتذوق طعم الفوز وهى جمهورية شبين "الثالث عشر"، والحمام "الرابع عشر" وبايونيرز "الخامس عشر"، والمصرى بالسلوم "السادس عشر".