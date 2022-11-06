شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس يصل القاهرة الليلة استعداداً لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فريق أول أغسطس الأنجولي إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة فيوتشر فى إياب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى السادسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام.

وكان فريق فيوتشر قد تقدم خلال الشوط الأول، وحافظ على تقدمه على مضيفه الأنجولي حتى الدقائق الأخيرة التي أحرز خلالها الفريق الأنجولي هدف التعادل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي على استاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا في القاهرة لحسم التأهل.

وعاد فريق فيوتشر أمس السبت، إلى التدريبات استعداداً لمباراة العودة أمام أول أغسطس، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل، و كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.