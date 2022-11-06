شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن من طبيب الأهلى عن اللاعبين المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التحدث مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق بشأن موقف اللاعبين المصابين الفريق.

ويضم الأهلي أكثر من لاعب مُصاب، وفى مقدمتهم عمار حمدى وأليو ديانج، وأجرى الأول جراحة فى الرباط الصليبي خلال فبراير الماضى، فيما يعاني ديانج من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، واقترب عمار من العودة للتدريبات الجماعية ونفس الأمر بالنسبة لـ ديانج.

كما انتظم حسين الشحات فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح أمس، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي أيضاً بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الأيام الماضية، كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية فى الدوري.

وخضع الشحات لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على جاهزيته للتواجد مع الفريق، وشارك اللاعب فى التدريبات التى اشتملت على جانب بدنى وخططى استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخرج ثنائي الفريق حسين الشحات وعلى معلول من قائمة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء الأربعاء الماضي فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وفاز فيها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ، وعاد على معلول للتدريبات الخميس الماضى، بعدما تعافى من نزلة البرد قبل أن يعود الشحات للمشاركة في مران الأمس.