شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: الكاف أوقف شهادات المعادلة منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أوقف شهادات المعادلة منذ 2016، موضحا أنه كان لابد من الانضمام للاتفاقية من 2018.

وقال جمال محمد على، فى تصريحات لليوم السابع، إن دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس انضمت لاتفاقية التدريب الأفريقية فى وقت مبكر، وهذا ساعدها كثيرا.

وتحدث مدير إدارة المدربين فى اتحاد الكرة عن التحديات التى واجهها فى مستهل عمله بالجبلاية قائلا، "أول المشاكل التى واجهتنا هى عدم انضمام مصر لاتفاقية التدريب الأفريقية، وهذا شيء لا يليق برائدة كرة القدم فى أفريقيا والاتحاد الأفريقي".

وأوضح جمال محمد علي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استدعى اتحادات الـ 6 قارات ووضع حدا أدنى من المحتويات العلمية ثم ذهب الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية، وطلب تنفيذ 8 بنود كمتطلبات، ولكن للأسف هذه الأشياء لم تتم في السنوات المقبلة ولذلك توقفت الرخص.

وأشار مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة إلى "أن الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة لمدة سنتين للاتحادات الأهلية لتصحيح أوضاعها ثم مد المهلة سنتين إضافيتين أثناء تفشي فيروس كورونا وعند بحثي عما تم فى ذلك الملف لم أجد أى شيء أبدا قد تم إنجازه".