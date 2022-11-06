شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حنفى مستشاراً فنياً لاتحاد الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين أشرف حنفى مستشاراً فنياً للاتحاد، وكان أشرف حنفي قد تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني للاسكواش فى وقت سابق.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، تعيين إنجي خيرالله مديرا فنيا لمنتخب السيدات فى بطولة العالم للسيدات المقامة فى مصر فى الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك تقديراً للدور الكبير الذى لعبته خير الله مع جيلها فى الارتقاء باللعبة بمصر، لتفتح مع زميلاتها فى تلك الفترة الباب على مصراعيه لتألق وظهور جيل جديد من سيدات الاسكواش تمكن بعد ذلك من الهيمنة على عرش اللعبة على المستوى العالمي.

ومن المقرر أن يضم منتخب الاسكواش أول خمسة لاعبين بالتصنيف العالمي فى ديسمبر المقبل، وبات فى حكم المؤكد تواجد كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة.