شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى مديرًا فنيًا لنادى أسوان.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا التعاقد مع أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقالت الصفحة الرسمية للنادي الجنوبي على فيس بوك، "رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد لفريقنا (أيمن الرمادي) المدرب السابق لكل من: نادي عجمان و نادي الإمارات في دولة الإمارات العربية الشقيقة.. على أن يصل يوم الأربعاء القادم لقيادة الفريق".

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.