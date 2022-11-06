السعودية تحقق الفوز على آيسلندا استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز المنتخب السعودي على منتخب آيسلندا بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهم في أبو ظبي على ملعب محمد بن زايد، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

وسجل المنتخب السعودي هدف المباراة الوحيد عن طريق سعود عبد المجيد من ضربة رأسية رائعة، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وشهد اللقاء خروج لاعب المنتخب السعودي سلمان الفرج باكيًا بعد الإصابة التي لحقت به من تدخل عنيف من لاعب المنتخب الآيسلندي.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في كاس العالم، رفقة منتخبات المكسيك وبولندا والأرجنتين.