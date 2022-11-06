باريس سان جيرمان يتفوق على لوريان في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د.ب.أ

عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه لوريان 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة.

وتقدم سان جيرمان بهدف مبكر عن طريق البرازيلي نيمار في الدقيقة التاسعة ثم تعادل تيريم موفي للوريان في الدقيقة 53 لكن دانيلو بيريرا خطف هدف الفوز للفريق الضيف قبل تسع دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 38 نقطة وتوقف رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وتغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة في مباراة سان جيرمان أمام لوريان، بعدما أصيب بـ"التهاب في وتر أكيليس"، فيما من المرتقب أن يعود إلى التدريبات الجماعية، الأسبوع المقبل.

ويواجه باريس سان جيرمان في مباراته القادمة بالدوري الفرنسي، ضيفه أوكسير.