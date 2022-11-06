بمشاركة النني.. آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بهدف في شباك تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي بديربي لندن، بهدف دون رد، ليرفع جانرز رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي تصدر الجدول مؤقتًا لمدة يوم واحد.

وبدأت المباراة بضغط من آرسنال، وتعددت محاولات الفريق عبر الجبهتين اليمنى واليسرى، من أجل اختراق دفاعات البلوز، وتسجيل هدف التقدم مبكرًا، إلا أن دفاع البلوز بقيادة تياجو سيلفا، نجح في إخماد خطورة جانرز.

ثم رد تشيلسي بهجمة عبر هافرتيز، لكنها مرت دون خطورة، وسدد بعدها بن وايت كرة قوية أنقذها ميندي.

ثم توغل جابرييل جيسوس بين الدفاعات، قبل أن يوقفه مواطنه سيلفا، وبعدها بدقائق، حاول جيسوس مرة أخرى باستقبال عرضية من مارتينيلي، برأسية قوية مرت بجوار المرمى في أخطر فرص الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة آرسنال، إلى أن نجح المدافع جابرييل في تسجيل هدف جانرز الأول عند الدقيقة 64، بعد ركنية نفذها ساكا بطريقة رائعة، قبل أن يكملها البرازيلي بلمسة في الشباك.

ثم جاءت فرصة خطيرة لأوديجارد بصناعة مميزة من جابرييل خيسوس الذي مر من الدفاع ومرر للنرويجي، إلا أن الأخير تعامل برعونة وسدد كرة بعيدة عن مرمى الحالرس السنغالي، بنيامين ميندي.

وحتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ظل آرسنال مسيطرًا على الملعب، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لأبناء المدرب ميكيل أرتيتا، وبمشاركة للمصري محمد النني الذي عاد من الإصابة مؤخرًا.