إصابة سلمان الفرج.. شكوك بشأن مشاركة قائد السعودية في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

غادر سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منذ قليل، مساء اليوم الأحد، مباراة آيسلندا الودية، باكيًا، بعدما تعرض إلى إصابة مقلقة، قبل أسبوعين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر 2022.

السعودية نجحت في التأهل إلى كأس العالم، للمرة السادسة تاريخيًا، بعد نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

واضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلى استبدال سلمان الفرج، بعد إصابته على مستوى الكتف، في الدقيقة 43 من مباراة السعودية التي أنهى الأخضر، شوطها الأول، بالتقدم (1-0) على آيسلندا.

وظهر سلمان الفرج، متأثرًا بعد إصابته، فيما أشار مراسل قنوات "SSC" الرياضية، إلى أن إصابة اللاعب قوية، موضحًا أنه بكى كثيرًا قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يذكر أن قرعة فيفا أوقعت منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، إلى جانب الأرجنتين، بولندا والمكسيك.