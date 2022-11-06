أنشيلوتي يكشف موقف بنزيما من مباراة ريال مدريد وفاليكانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أعلن المدير الفني كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، موضحًا غيابه عن المباراة القادمة أمام رايو فاليكانو، كما تطرق إلى موقفه من كأس العالم في قطر 2022.

بنزيما، البالغ من العمر 34 عامًا، يأمل اللحاق بكأس العالم، بعد أن تغيب عن المشاركة في مونديال روسيا 2018، بسبب خلافات شخصية مع المدرب ديديه ديشامب.

وأشار أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة رايو فاليكانو، إلى أن كريم بنزيما لن يشارك في مباراة غدٍ الإثنين، مضيفًا: "ما يزال لديه شعور غير جيد، رغم أنه تدرب الجمعة وبدا في حالة أفضل".

وتابع مدرب ريال مدريد: "هل يتغيب بنزيما من أجل كأس العالم؟ هذا غير صحيح.. الحقيقة تقول إنه لا يستطيع أن يلعب غدًا أمام رايو فاليكانو".

وشدد أنشيلوتي على أن كريم بنزيما بصدد أن يكون جاهزًا في مباراة ريال مدريد التالية، عندما يستضيف قادش، الخميس المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد صاحب الـ32 نقطة، في حاجة إلى الفوز على رايو فاليكانو، بهدف استعادة صدارة الليجا من برشلونة.