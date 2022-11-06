مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة الخطيب إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى القاهرة بعد غدٍ، الثلاثاء، قادمًا من فرنسا التي تواجد بها على مدار الأيام الماضية من أجل إجراء المزيد من الفحوصات الطبية تحت إشراف طبيبه المُعالج.

وقال مصدر في الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، إن الخطيب سيعقد نهاية الأسبوع الحالي عدة اجتماعات مع نائبه العامري فاروق وخالد مرتجي أمين صندوق النادي من أجل الإطلاع على كافة الأمور الخاصة بملف الرعاية والشركات الجديدة التي تريد التعاقد مع النادي عن طريق الشركة المتحدة.

وأوضح المصدر "كما يعقد الخطيب اجتماعًا مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة عدلي القيعي لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفرق الرياضية لاسيما على مستوى الفريق الأول في ظل رغبة مارسيل كولر مدرب الفريق في دعم صفوف الأهلي بلاعبين اثنين على الأقل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وكان الخطيب سافر في رحلة علاجية إلى فرنسا، تخللتها تنقلات إلى السعودية والإمارات.