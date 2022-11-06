خاص| بعد اعتزاله.. تعرف على موقف أحمد الأحمر من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ"الخليج 365"، كواليس إعلان أحمد الأحمر، اعتزاله ممارسة كرة اليد دوليًا مع منتخب مصر، قبل شهرين تقريبًا من انطلاق منافسات بطولة العالم 2023.

أحمد الأحمر البالغ من العمر 38 عامًا، يدافع عن شعار منتخب مصر، منذ عام 2004.

وأوضح مصدر خاص لـ"الخليج 365"، أن أحمد الأحمر أبلغ المسئولين في الاتحاد المصري لكرة اليد، بأن يرغب في التوقف عن اللعب دوليًا، موضحًا أنه يشعر بأن الوقت حان من أجل إعلان اعتزاله اللعب مع منتخب مصر.

وتواصل "الخليج 365" مع مصدر مقرب من اللاعب، من أجل سؤاله بشأن موقفه من المشاركة في بطولة العالم القادمة، حيث رد بأن أحمد الأحمر لن يخوض منافسات مونديال 2023، مكتفيًا بما قدمه في السنوات الـ18 الماضية.

يشار إلى أن منافسات بطولة العالم 2023، تقام في بولندا والسويد، في الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وأوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخب مصر، في المجموعة السابعة، إلى جانب كرواتيا، المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.