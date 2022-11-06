رئيس اسوان لمصراوي: الرمادي مديرًا فنيًا لأسوان.. ويصل الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لنادي أسوان عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تولي المدير الفني أيمن الرمادي، تدريب الفريق، خلفًا للمدرب السابق ربيع ياسين، الذي رحل عن النادي الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وكان مدرب شباب الفراعنة السابق، قد تقدم باستقالته من تدريب أسوان بعد الخسارة في أول 3 جولات بالدوري، حيث خسر من الاتحاد والأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0.

وقال رئيس أسوان الشافعي صالح ليلا كورة: "أيمن الرمادي سيصل الأربعاء، هو الان في اجتماعات مع جهازه المعاون وعندما يستقر سيخبرنا بالأفراد الذين سيعاونوه".

وأضاف: "لدينا فقط عنصرين محتفظين بهم من الجهاز السابق، وهم حمادة السيد مدرب عام، وكريم فهمي محلل الأداء، إضافة إلى الجهازين الطبي والإداري".

ويلعب أسوان العائد مجددًا إلى الدوري المصري، مباراته المقبلة، يوم 23 نوفمبر ضد فيوتشر في الجولة الرابعة للدوري المصري.