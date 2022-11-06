أحمد فتحي يتخذ أولى الخطوات للعودة إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، يجري محاولات للعودة من جديد إلى صفوف النادي في شهر يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب من أحمد فتحي قوله إن اللاعب تواصل مع عدد من المقربين منه، للتوسط في عودته إلى صفوف القلعة الحمراء، من جديد، خاصة أنه يرغب في إعلان اعتزاله بقميص النادي الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من محاولة فتحي أكثر من مرة العودة إلى صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية دون جدوى، إلا أن اللاعب قرر إجراء محاولة جديدة في ظل رغبته في الاعتزال بالقميص الأحمر.

وأضاف المصدر أن نجم بيراميدز ينتظر عودة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع كرة القدم بالنادي، من أجل تجديد طلبه بالعودة للأهلي، عن طريق أحد المقربين منه.

ويتواجد محمود الخطيب حالياً في فرنسا للخضوع إلى فحوصات طبية، ومن المقرر عودته إلى القاهرة من جديد نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الاجتماع بمجلس الإدارة واعتماد أكثر من ملف مهم، تم تأجيله بسبب سفره منذ شهر أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن مسئولي بيراميدز رفضوا تجديد عقد أحمد فتحي، الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المُقبل، أي قبل 6 أشهر من انتهاء تعاقده، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".