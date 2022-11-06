مصدر يكشف لمصراوي تعديلًا في برنامج إعداد الأهلي للدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على إجراء تعديل على برنامج الإعداد لمباريات النسخة القديمة من كأس مصر والنسخة الجارية من بطولة الدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إن الفريق الأحمر كان سيتدرب اليوم ويخوض مواجهة وديه غدًا الإثنين، لكن كولر قرر استمرار التدريبات دون وجود مواجهات ودية .

وأضاف "الفريق سيخوض تقسيمة قوية غدًا، ويتدرب الثلاثاء بشكل طبيعي".

وأوضح المصدر "الفريق سيحصل على راحة بدءًا من يوم الأربعاء وحتى يوم 13 نوفمبر الجاري، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من الإعداد وستتضمن مباراة ودية لم يحدد طرفها بعد".

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة، تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق، علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.

وكان الفريق استأنف تدريباته صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة للدوري.