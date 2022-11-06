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التشكيل.. النني احتياطيًا أمام تشيلسي.. وأوباميانج يهاجم آرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى فريق آرسنال للاستعادة صدارة ، من خلال مواجهة صعبة أمام نظيره ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وعاد الأوكراني زينتشينكو لتشكيل آرسنال، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بينما يجلس لاعب المنتخب الوطني، محمد النني على مقاعد بدلاء المدفعجية.

فيما يهاجم بوتر، نظيره أرتيتا، بالمهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب آرسنال السابق، والذي انتقل إلى البلوز خلال يناير الماضي قادمًا من الإسباني، فيما يجلس المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي على مقاعد البدلاء.

تشكيل آرسنال

حراسة المرمى: رامسديل.

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينتشنكو.

الوسط: تشاكا - بارتي - أوديجارد.

الهجوم: ساكا - جيسوس - مارتينيلي.

مقاعد البدلاء: تيرنر - تيرني - هولدينج - النني - سيدريك - لوكونجا - فييرا - نيلسون - نيكيتياه.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: أزبيلكويتا - تياجو سيلفا - تشالوباه.

الوسط: لوفتس شيك - جورجينو - ماونت - كوكوريا.

الهجوم: هافرتيز - أوباميانج - ستيرلينج.

مقاعد البدلاء: كوليبالي - بيتنلي - جالاجير - هال - كوفاسيتش - دينس زكريا - بوليسيتش - زياش - بروخا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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