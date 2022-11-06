عامر حسين يجيب.. هل تتعارض مواعيد المباريات المحلية مع المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أوضح عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، الخطوات التي اتبعها لوضع جدول مباريات البطولات المحلية الثلاث خلال فترة بطولة كأس العالم 2022.

وكان عامر حسين أعلن في وقت سابق أنه ستتم إقامة مباريات في الدوري والكأس وكأس الرابطة خلال فترة كأس العالم، التي تقام في قطر من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتجرى قرعة كأس الرابطة يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ البطولة يوم 19 نوفمبر الجاري، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر يومي 26 و27 من نفس الشهر.

وبسؤاله عن إمكانية تعارض مباريات المونديال مع المواجهات المحلية، رد عامر حسين قائلًا "درست جدول كأس العالم جيدًا، ووضعت المباريات المحلية في أيام الراحة بين أدوار المونديال، أو عند الساعة 05:00 مساءً، وبالتالي فالجماهير ستفوت مباراة واحدة من 4 مباريات في اليوم، كما ابتعدت عن توقيتات المباريات الجماهيرية للمنتخبات الكبرى".

وأضاف عامر حسين، في تصريحات لقناة "الشمس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "لو لم يحدث أي شيء آخر يستدعي تأجيل الدوري، سينتهي الموسم في 30 يونيو".

وتوقفت المسابقات المحلية من 3 إلى 18 نوفمبر الجاري، بسبب استضافة مصر قمة المناخ.