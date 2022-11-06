شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هنا جودة نجمة الزمان والمكان فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت هنا جودة النجمة الواعدة فى رياضة تنس الطاولة أيقونة الزمان و المكان فى عالم هذه الرياضة فى ظل طموحها اللا محدود فى تحقيق الألقاب والتقدم فى التصنيف.

واستطاعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما.

وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الأسبوع الماضي .

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، مدينة ليجنانو سابيادورو .

وأعلن خالد العوضي، مؤخرا مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.