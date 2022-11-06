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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هنا جودة نجمة الزمان والمكان فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبحت هنا جودة النجمة الواعدة فى رياضة تنس الطاولة أيقونة الزمان و المكان فى عالم هذه الرياضة فى ظل طموحها اللا محدود فى تحقيق الألقاب والتقدم فى التصنيف.
واستطاعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما.
وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الأسبوع الماضي .
وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، مدينة ليجنانو سابيادورو .
وأعلن خالد العوضي، مؤخرا مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح العوضي، أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.
و يرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هنا جودة فى الصور التالية :