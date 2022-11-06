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قصة صور.. هنا جودة نجمة الزمان والمكان فى تنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - أصبحت هنا جودة النجمة الواعدة فى تنس الطاولة أيقونة الزمان و المكان فى عالم هذه فى ظل طموحها اللا محدود فى تحقيق الألقاب والتقدم فى التصنيف.

واستطاعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما.

وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية  بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الأسبوع الماضي .

 

وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، مدينة ليجنانو سابيادورو .

 

وأعلن خالد العوضي، مؤخرا مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي، أن هنا جودة وقعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن يكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

 

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هنا جودة فى الصور التالية :

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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