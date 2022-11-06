شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الخلطة السحرية لعودة ثلاثى الأهلى لصفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع الثلاثى كريم فؤاد وأيمن أشرف وشادى حسين لاعبى الفريق حثهم خلالها على استمرار أداء التدريبات والمباريات بنفس القوة لضمان استعادة مواقعهم فى قائمة الفراعنة، بعدما خرج الثلاثى من حسابات البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المعسكر الحالى.

وطالب كولر ثلاثى الأهلى بالتركيز خلال المرحلة المقبلة لأن حجز مكان أساسى فى تشكيل المارد الأحمر لن يتحقق سوى بالاجتهاد والصبر والتركيز، الأمر الذى سيضمن عودتهم لحسابات مدرب الفراعنة مرة أخرى.

وكان الثلاثى أيمن أشرف وكريم فؤاد وشادى حسين فى صفوف منتخب مصر بمعسكره السابق.

وكان روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قد أعلن قائمة ضمت 24 لاعبًا محليًا استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن قائمة المحترفين في وقت لاحق.

وشهدت قائمة الفراعنة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف.