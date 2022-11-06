شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى فى الدوري وكأس مصر أمام الطلائع والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض تحديات عديدة بالدوري وكأس مصر ، حيث يواجه المارد الأحمر المقاولون العرب 27 نوفمبر فى دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلتقى طلائع الجيش فى 2 ديسمبر فى الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائي لمواجهة سموحة.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى الكأس أمام المقاولون العرب

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

مشوار الأهلى فى كأس مصر

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري أمام الطلائع

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة 2 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري ومباراة الاهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.