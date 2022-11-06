شكرا لقرائتكم خبر عن تطور فى مراحل تأهيل دونجا استعدادًا للظهور الأول مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل الانتهاء من مرحلة التأهيل التى يخضع لها حاليًا لتسجيل الظهور الأول مع فريقه الجديد بعدما نجحت إدارة القلعة البيضاء فى ضم اللاعب من صفوف بيراميدز، لتدعيم منطقة وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد وانتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودى.

وتطورت مراحل تأهيل نبيل دونجا عقب العودة من قطر بعدما خضع اللاعب لجراحة فى غضروف الركبة بعدما أصيب فى معسكر منتخب مصر الأخير.

ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة مع الزمالك منذ الإعلان عن إتمام الصفقة، حيث بدأ دونجا التأهيل بالكرة والجرى والإطالات تحت إشراف الجهاز الفني وأخصائي التأهيل بالقلعة البيضاء.

ويرغب دونجا فى العودة للملاعب مع استئناف مسابقة الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الحالية والعودة لاستئنافه، لاسيما أن أول مباراة سيخوضها الزمالك يوم 26 من الشهر الجارى أمام المصرى البورسعيدى فى ربع نهائي مسابقة كأس مصر.