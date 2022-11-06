شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولوريان اليوم في الدوري الفرنسي اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق باريس سان جيرمان، ظهر اليوم الأحد، ضيفًا على خصمه لوريان في بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف ملعب "ستاد دو موستوار" مباراة الفريقين، وذلك في الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري، موسم 2022/23.



ويحتل باريس سان جيرمان حاليًا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة، في حين يتواجد لوريان في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ويفتقد باريس سان جيرمان خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة اليوم، بداعِ الإصابة.

◄ ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان؟



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ولوريان



سيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لوريان



حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، راموس، ماركينيوس، مينديز.

خط الوسط: فيتور فيريرا، فيراتي، سولير.

خط الهجوم: سارابيا، مبابي، نيمار.