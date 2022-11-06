شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود لقيادة وسط بيراميدز فى لقاء الإياب أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الله السعيد لقيادة وسط ملعب بيراميدز فى مواجهة نيجليك المقبلة، بعدما غاب عن مباراة الذهاب بسبب تعرضه لدور برد شديد منعه من السفر مع البعثة إلى النيجر، ومن المقرر أن يضع الجهاز الفني برنامج تأهيل خاص للسعيد ليصبح جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للقاء.

وتقام مباراة العودة فى الدور الإضافى 32 بالكونفدرالية أمام نيجيليك بطل النيجر فى السابعة مساء الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوى للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالى بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.